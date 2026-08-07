பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை போலீசார் விசாரணை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:02 PM
ரிஷிவந்தியம்: அரியலுாரில் பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வாணாபுரம் அடுத்த அரியலுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரவி மனைவி சித்ரா,36; ரவி வெளிநாட்டில் பணிபுரிகிறார். சித்ரா கரும்பு வெட்டும் கூலி வேலைக்கு சென்றார். கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த ரவி அடிக்கடி மதுபோதையில் வந்து, கரும்பு வெட்டும் வேலைக்கு செல்லக்கூடாது என சித்ராவிடம் சண்டை போட்டுள்ளார். நேற்று முன்தினம் மாலை கணவன், மனைவிக்கிடையே மீண்டும் சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மனமுடைந்த சித்ரா நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் துாக்கிட்டுக்கொண்டார். உடன், அவரது குடும்பத்தினர் சித்ராவை மீட்டு சங்கராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர் ஏற்கனவே சித்ரா இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
புகாரின் பேரில் பகண்டைகூட்ரோடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.