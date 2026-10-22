பா.ம.க., தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

UPDATED : அக் 09, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:07 PM
கள்ளக்குறிச்சி: பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பிறந்த நாளையொட்டி, பல்வேறு கிராமங்களில் கட்சியினர் கொடியேற்றி பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும், நலத்திட்ட உதவி மற்றும் இலவச மருத்துவ முகாமும் நடத்தினர்.
கள்ளக்குறிச்சி மேற்கு மாவட்ட நிர்வாகிகள் சார்பில் குதிரைச்சந்தல் மற்றும் குரால் கிராமத்தில் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சங்கராபுரம் அடுத்த பாவளம் கிராமத்தில் அண்ணா நகர், எல்லம்மன் பல்நோக்கு மருத்துவமனை மருத்துவக் குழுவினர் மூலம் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழரசன் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட இளைஞர் சங்க செயலாளர் பாபு முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் கோவிந்தராசு வரவேற்றார்.
முகாமில் பங்கேற்ற கிராம மக்களுக்கு ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை, சளி, காய்ச்சல், உள்ளிட்ட பொது மருத்துவம், குழந்தையின்மைக்கான மருத்துவ ஆலோசனை, மகளிருக்கான கர்ப்பபை கோளாறுகள் மற்றும் கட்டிகள் தொடர்பாக பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளித்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் சாமிதுரை, மாவட்ட பொருளாளர் பூங்கொடி, ஒன்றிய செயலாளர் தங்கராசு, ஒன்றிய தலைவர் கார்த்தி, மாவட்ட இளைஞர் சங்க துணைத் தலைவர் கார்த்தி, ஊடக பேரவை சுரேந்தர், கிளைச் செயலாளர் வெங்கடேசன் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.