பா.ம.க., தலைவர் பிறந்த நாள்: இலவச மருத்துவ முகாம்

UPDATED : அக் 08, 2026 04:36 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி பிறந்த நாளையொட்டி பாவளம் கிராமத்தில் இன்று 9ம் தேதி இலவச மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது.
பா.ம.க., மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழரசன் அறிக்கை:
கள்ளக்குறிச்சி மேற்கு மாவட்ட பா.ம.க., சார்பில், கட்சித் தலைவர் அன்புமணி பிறந்த நாளையொட்டி இன்று 9ம் தேதி இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படுகிறது. சங்கராபுரம் அடுத்த பாவளம் கிராமத்தில் காலை 10:00 மணி முதல் பிற்பகல் 2:00 மணி வரை நடக்கும் இம்முகாமில் அண்ணா நகர் ஸ்ரீஎல்லம்மன் பல்நோக்கு மருத்துவமனை மருத்துவக் குழுவினர் பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளிக்க உள்ளனர்.
முகாமில், ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை, சளி காய்ச்சல் உள்ளி பொது மருத்துவம், குழந்தையின்மைக்கான மருத்துவ ஆலோசனைகள், மகளிருக்கான கர்பப்பை கோளாறுகள் மற்றும் கட்டிகளுக்கான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
மேலும் முகாமின் மூலம் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளுக்கு அறுவவை சிகிச்சை தேவைப்படும் பட்சத்தில் அறுவை சிகிச்சைக்கு சிறப்பு கட்டண சலுகை வழங்கப்படும்.
முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். எனவே, முகாமில் கிராம மக்கள் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.