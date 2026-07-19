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மாற்றுத் திறன் மாணவர்களுக்கு உதவி உபகரணங்கள் வழங்கல்
மாற்றுத் திறன் மாணவர்களுக்கு உதவி உபகரணங்கள் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:33 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுார் வட்டார வள மையம் சார்பில் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கான உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மாவட்ட உதவி திட்ட அலுவலர் கலாநிதி தலைமை தாங்கி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார். வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் ராஜேஸ்வரி வரவேற்றார். அலிம்கோ நிறுவன அலுவலர் ஜெனிபர் ஆலோசனை வழங்கினார். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜா, சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் ஜான்சி, கற்பகம், சத்யா, இயன் முறை மருத்துவர் விஜயமோகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு 42 மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு காதொலிக் கருவி, சக்கர நாற்காலி உள்ளிட்ட உபகரணங்களை வழங்கினர். சிறப்பு பயிற்றுநர் நஸ்ரின் நன்றி கூறினார்.