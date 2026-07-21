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29ம் தேதி கழிவு ஆடுகள் பொது ஏலம் 

29ம் தேதி கழிவு ஆடுகள் பொது ஏலம் 

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:40 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:40 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் ஆட்டுப்பண்ணையில் கழிவு செய்யப்பட்ட செயல் திறனற்ற 121 ஆடுகள் 29ம் தேதி பொது ஏலம் விடப்படுகிறது.

கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:

சின்னசேலம் ஆட்டுப்பண்ணையில் பராமரிக்கப்படும் வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடுகளின் வயது முதிரந்த, உடல் மெலிந்த, இனப்பெருக்க தன்மை இல்லாத, செயல் திறனற்ற 121 ஆடுகளை கழிவுக்குழுவால் கழிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி மேச்சேரி செம்மறி ஆடுகள் 83, சென்னை சிகப்பு செம்மறி ஆடுகள் 4, தலச்சேரி வெள்ளாடுகள் 17, சேலம் கருப்பு வெள்ளாடுகள் 17 என மொத்தம் 121 ஆடுகள், வி.கூட்ரோட்டில் உள்ள சின்னசேலம் ஆட்டுப்பண்ணை, துணை இயக்குநர் அலுவலக வளாகத்தில் வரும் 29ம் தேதி பொது ஏலம் விடப்பட உள்ளது.

ஏல விதிகளுக்குட்பட்ட விருப்பம் உள்ளவர்கள் பொது ஏலத்தில் பங்கேற்கலாம். ஏல விதிகள் மற்றும் ஆடுகளை அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பார்வையிடலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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