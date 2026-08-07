மக்கள் தொடர்பு துறை புகைப்பட கண்காட்சி  

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ மக்கள் தொடர்பு துறை புகைப்பட கண்காட்சி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: நீலமங்கலம் கிராமத்தில் செய்தி, மக்கள் தொடர்பு துறையின் புகைப்பட கண்காட்சி நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நீலமங்கலம் கிராமத்தில் மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை சார்பில் அரசின் சாதனைகள், நலத்திட்டங்கள் குறித்த விளம்பர பதாகைகள், படத்தொகுப்புகள் மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அரசுத்துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள், அமைச்சர்கள், கலெக்டர், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆகியோர் பங்கேற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள், நலத்திட்ட உதவிகள் முதல்வரின் சிறப்பு திட்டங்கள் குறித்த படத்தொகுப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை அப்பகுதி பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்த்து சென்றனர்.