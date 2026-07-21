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சாலை பாதுகாப்பு ஆய்வு கூட்டம்

சாலை பாதுகாப்பு ஆய்வு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:22 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:22 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாலை விபத்து மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் மற்றும் போக்குவரத்து தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் சாலை விதிகளை முறையாக பின்பற்றுவது, விபத்துகள் ஏற்படாமல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்வது, விபத்து ஏற்படும் இடங்களை கண்டறிந்து அதனை சரிசெய்வது, போக்குவரத்து நெரிசல், சாலைகளில் கைகாட்டி பலகை அமைப்பது குறித்து துறை அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடந்தது.

பின்னர் சாலை விபத்துகளை தடுக்கவும், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இதில் எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ், டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, ஆர்.டி.ஓ., முருகன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

டிராபிக் பிரச்னைக்கு தீர்வு எப்போது? மாதந்தோறும் சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பாக கலெக்டர் தலைமையில் கூட்டம் நடத்தினாலும், கள்ளக்குறிச்சியில் நிலவும் டிராபிக் பிரச்னைக்கு இதுவரை தீர்வு ஏற்படவில்லை. சாலையோர தள்ளுவண்டி கடைகள், தாறமாறான பார்க்கிங், சாலை ஆக்கிரமிப்பு என விதிமீறல்கள் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை தயவுதாட்சனை இன்றி அகற்றி இடையூறுகள் இன்றி வாகனங்கள் செல்ல வழி ஏற்படுத்தவும், அதிக விபத்து ஏற்படும் இடங்களை கண்டறிந்து ‘பிளாக் ஸ்பாட்’ ஆக அறிவிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும்.



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