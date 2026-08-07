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விரியூரில்  மகளிர் கல்லுாரியில் ரோட்டரி ரத்ததான முகாம்

விரியூரில்  மகளிர் கல்லுாரியில் ரோட்டரி ரத்ததான முகாம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:00 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:00 PM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் ரோட்டரி சார்பில் ரத்ததான முகாம் நடந்தது.

சங்கராபுரம் ரோட்டரி கிளப்,,விரியூர் இம்மாகுலேட் மகளிர் கல்லுாரி,புதுப்பேட்டை  அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இணைந்து விரியூர் இம்மாகுலேட் மகளிர் கல்லுாரியில் ரத்ததான முகாம் நடந்தது.

ரோட்டரி தலைவர் துரை தலைமை தாங்கினார்.முன்னாள் துணை ஆளுனர்கள்  முத்துக்கருப்பன்,வெங்கடேசன்,வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர் குசேலன் முன்னிலை வகித்தனர்.கல்லுாரி முதல்வர் லில்லிமேரி வரவேற்றார்.கல்லுாரி செயலாளர் பினியன்மேரி குருசம்மாள் முகாமை தொடங்கி வைத்தனர்.

நிகழ்சியில் ரோட்டரி தேர்வு தலைவர் சங்கர்,சேகர்,பொருளாளர் பிரகாஷ்,தமிழ் படைப்பாளர் சங்க செயலாளர் சக்திவேல் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.மருத்துவ அலுவலர் சுகன்யா தலைமையிலான மருத்துவகுழுவிணர்  23 மாணவிகளிடம் இருந்து 23 யூனிட் ரத்தம் தானமாக பெற்றனர். .

 ரோட்டரி துணை ஆளுனர் சுதாகரன் ரத்த தானம் செய்த மாணவிகளுக்கு சான்றிழ்கள் மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கினார்.சுகாதார மேற்பார்வையாளர்  சரவணன் நன்றி கூறினார்.

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