/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஆர்.எஸ்.எஸ்., குருபூஜை விழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM
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சின்னசேலம்: சின்னசேலத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., குருபூஜை விழா நடந்தது.
சின்னசேலத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., எனும் ஸ்வயம் சேவக சங்கம் சார்பில் செங்குந்தர் நகரில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு கோட்ட தலைவர் டாக்டர் மணிவண்ணன் தலைமை தாங்கினார். ஒன்றிய தலைவர் ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற ராஜதுரை காவி கொடிக்கு குருபூஜை செய்து வணங்கி வழிப்பாட்டினை துவக்கினார். மாவட்ட செயலாளர் அம்மையகரம் சுரேஷ், ஒன்றிய செயலாளர் சுரேஷ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அனைவரும் காவி கொடியை வணங்கி மரியாதை செலுத்தினர். ரமேஷ்குமார் நன்றி கூறினார்.