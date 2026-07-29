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சாரதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி கராத்தே போட்டியில் சிறப்பிடம்
சாரதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி கராத்தே போட்டியில் சிறப்பிடம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM
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திருக்கோவிலுார்: மாவட்ட அளவிலான கராத்தே போட்டியில், திருக்கோவிலுார் சாரதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி மாணவர்கள் சாம்பியன்ஷிப் கோப்பையை வென்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அளவிலான கராத்தே போட்டி, பள்ளிகளுக்கு இடையே கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்தது. இதில் திருக்கோவிலுார் சாதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு, வெற்றி பெற்று சேம்பியன்ஷிப் கோப்பையை வென்றனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை பள்ளியின் நிர்வாக தலைவர் கார்த்திகேயன் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.