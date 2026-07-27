/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஸ்கூட்டரில் சென்றவர் தவறி விழுந்து பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே ஸ்கூட்டரில் சென்றவர் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் படுகாயமடைந்தார்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த துறிஞ்சிப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புகழேந்தி, 44; நேற்று காலை ஸ்கூட்டரில் திருக்கோவிலுார் சென்று கொண்டிருந்தார். பூமாரி அருகே சென்றபோது, நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில், பலத்த காயமடைந்தார்.
உடன், திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியில் புகழேந்தி இறந்தார்.
புகாரின் பேரில் திருக்கோவிலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.