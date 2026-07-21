துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்ய சிறப்பு முகாம் ஏற்பாடு
துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்ய சிறப்பு முகாம் ஏற்பாடு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
கள்ளக்குறிச்சி: துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் விடுபட்ட மற்றும் புதிய துாய்மை பணியாளர்கள் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கும் சிறப்பு முகாம் நடக்க உள்ளது.
இது குறித்து கலெக்டர் பத்மஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு;
தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாடு துாய்மை பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை, மருத்துவக்கல்லுாரி, அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி, கல்லுாரி மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் தினக்கூலி, ஒப்பந்தம், தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்களை உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்து, நலத்திட்டங்கள் பெற விண்ணப்பங்கள் பெறுவது, திட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் சிறப்பு முகாம்கள் நடக்க உள்ளது.
துாய்மை பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவி, திருமண உதவி, மகப்பேறு உதவி பெறவும், ஓய்வூதியம், இயற்கை மரண உதவி, விபத்து மரண உதவி உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களில் பயன்பெற துாய்மைப்பணியாளர்கள் சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம்.
அதன்படி வரும் 25ம் தேதி சின்னசேலம், கல்வராயன்மலை தாலுகா அலுவலகம், ஆக.1ம் தேதி சங்கராபுரம் தாலுகா அலுவலகம், ஆக. 8ம் தேதி திருக்கோவிலுார், வாணாபுரம் தாலுகா அலுவலகம், ஆக.16ம் தேதி உளுந்துார்பேட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.