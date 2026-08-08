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உளுந்துார்பேட்டையில் இன்று ரேஷன் கார்டு சிறப்பு முகாம்
உளுந்துார்பேட்டையில் இன்று ரேஷன் கார்டு சிறப்பு முகாம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் குறித்த சிறப்பு முகாம் இன்று நடக்கிறது.
உளுந்துார்பேட்டை வட்ட வழங்கல் அலுவலர் இளையராஜா செய்திக்குறிப்பு:
உளுந்துார்பேட்டை வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்தல் குறித்த் சிறப்பு முகாம் இன்று 8ம் தேதி நடக்கிறது. காலை 10:00 மணியில் இருந்து மதியம் 3:00 மணி வரை நடக்கும் முகாமில் ரேஷன் கார்டில் பெயர் மாற்றம் செய்தல், புகைப்படம் மாற்றம், மொபைல் போன் எண் மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கி தீர்வு காணலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.