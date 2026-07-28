/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ இந்திலி முருகன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: இந்திலி பாலமுருகன் கோவிலில் செவ்வாய் கிழமை சிறப்பாக சத்ரு சம்ஹார திரிசதி வழிபாடு நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி இந்திலி கிராமத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த பாலமுருகன் கோவிலில் செவ்வாய் கிழமையொட்டி, சுவாமிக்கு நேற்று காலை 10:30 மணிக்கு வாசணை திரவியங்களால் மகாபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து முருகப்பெருமானுக்கு சத்ரு சம்ஹார திரிசதி சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. பூஜைகளை கோவில் அர்ச்சகர் தேவா குருக்கள் செய்து வைத்தார். திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.