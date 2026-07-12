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விடுதியில் அடிப்படை வசதி இல்லை எம்.எல்.ஏ.,விடம் மாணவர்கள் புகார்

விடுதியில் அடிப்படை வசதி இல்லை எம்.எல்.ஏ.,விடம் மாணவர்கள் புகார்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி சமூக நீதி பள்ளி மாணவர் விடுதியை ஆய்வு செய்த எம்.எல்.ஏ.,விடம், போதிய அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என்று மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி விளாந்தாங்கல் ரோடு பகுதியில்செயல்பட்டு வரும் சமூக நீதி பள்ளி மாணவர் விடுதியில் வழங்கப்படும் உணவு, அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக அருள் விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது விடுதியில் தங்கி பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை, உணவு முறைகள் குறித்து விடுதி வார்டனிடம் கேட்டறிந்தார்.

சமையலறையில் உணவு பொருட்களை பார்வையிட்டு மாணவர்களுக்கு சுத்தமாகவும், தரமாகவும் உணவுகள் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார். மேலும் விடுதி கழிவறை, குளியலறை உள்ளிட்ட பகுதிகளை தினசரி சுத்தம் செய்து பராமரிக்க அறிவுறுத்தி மாணவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

அப்போது விடுதியில் குடிநீர் வசதி இல்லை, குளிப்பதற்கும், குடிப்பதற்கும் உப்பு நீரை தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம். மின் விளக்கு வசதி போதிய அளவில் இல்லை. கொசுத்தொல்லை அதிகமாக உள்ளதால், நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது என புகார் தெரிவித்தனர்.

பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உளள திறந்தவெளி கிணறை மூடி வைக்க வேண்டும். தண்ணீர் வசதி இல்லாததால், திறக்கப்படாமல் உள்ள கழிவறை கட்டடத்தை திறந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை வேண்டும், புதர்கள் மண்டி பாழடைந்து கிடக்கும் மைதானத்தை சீரமைத்து தர வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.

கோரிக்கை மற்றும் புகார்கள் தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அருள்விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., தெரிவித்தார். த.வெ.க., நகர செயலாளர் ராஜேஸ்வரன் உள்பட பலர் உடனிருந்தனர்.

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