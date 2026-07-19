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உடல் உறுப்பு தானம் அளித்தவர் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை
உடல் உறுப்பு தானம் அளித்தவர் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: உடல் உறுப்பு தானம் செய்த வாலிபர் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் வட்டம் எடுத்தவாய்நத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த சக்கரபாணி மகன் ஏழுமலை, 26; இவர் கடந்த 16ம் தேதி மாத்துார் அருகே பைக் விபத்தில் காயமடைந்து மூளைச்சாவு அடைந்தார். இவரது கண், சிறுநீரகம் உட்பட உறுப்புகள் தானம் அளிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, எடுத்தவாய்நத்தம் கிராமத்தில் இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட ஏழுமலை உடலுக்கு அரசு உத்தரவுப்படி, கலெக்டர் அறிவுரை ஏற்று, கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.டி.ஓ., முருகன் நேரில் சென்று அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். சின்னசேலம் தாசில்தார் வினோத்பாபு உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.