/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ மாவட்டத்தில் சராசரியாக நேற்று 7.25 மி.மீ., மழை பதிவு
மாவட்டத்தில் சராசரியாக நேற்று 7.25 மி.மீ., மழை பதிவு
மாவட்டத்தில் சராசரியாக நேற்று 7.25 மி.மீ., மழை பதிவு
ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சராசரியாக நேற்று 7.25 மி.மீ., மழை பதிவானது.
கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதி கிராமங்களில் நேற்று முன்தினம் மாலை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது. நேற்று காலை 8:00 மணி வரை பெய்த மழை அளவு மி.மீ., விபரம்:
கள்ளக்குறிச்சி 5, தியாகதுருகம் 8, விருகாவூர் 10, சூளாங்குறிச்சி 37, ரிஷிவந்தியம் 28, கீழ்பாடி 24, கலையநல்லுார் 14, மணிமுக்தா அணை 7 என மாவட்டம் முழுவதும் 174 மி.மீ., அளவு மழை பெய்தது. மாவட்டத்தில் சராசரியாக 7.25 மி.மீ., அளவு மழை பதிவாகியுள்ளது.