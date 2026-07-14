/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ மின் கம்பிகளுக்கு சவுக்கு கம்பால் முட்டு கொடுத்துள்ள மின் வாரியம்
மின் கம்பிகளுக்கு சவுக்கு கம்பால் முட்டு கொடுத்துள்ள மின் வாரியம்
மின் கம்பிகளுக்கு சவுக்கு கம்பால் முட்டு கொடுத்துள்ள மின் வாரியம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:50 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே தாழ்வாக செல்லும் மின் கம்பிகளுக்கு சவுக்கு மர கம்பால் முட்டு கொடுத்துள்ளனர்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த ஒல்லியம்பாளையம் கிராமத்தில் விவசாய நிலப்பகுதியில் இரு மின் கம்பங்களுக்கு இடையே நீண்ட இடைவெளி இருப்பதால் மின்கம்பிகள் தாழ்வாக செல்கின்றன. தாழ்வாகச் செல்லும் மின் கம்பிகளால் உயிர் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
இதனால் மின்வாரிய ஊழியர்கள் தாழ்வாக செல்லும் மின் கம்பிகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் வகையில் சவுக்கு கம்பால் துாாக்கி நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.
தாழ்வாகச் செல்லும் மின்கம்பிகளுக்கு இடையே மின்கம்பத்தை நட்டு அதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்காமல் இதுபோன்று வைத்துள்ளது விவசாயிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.