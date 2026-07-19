வள்ளலார் மன்றத்தில் முப்பெரும் விழா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் திருக்குறள் பேரவை, வள்ளலார் பள்ளி சார்பில் முப்பெரும் விழா நடந்தது.
திருக்குறள் பேரவை ஆண்டு விழா, போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு, அரசு வழக்கறிஞராக தேர்வு பெற்றுள்ள பாண்டுரங்கனுக்கு பாராட்டு விழா ஆகிய முப்பெரும் விழா நடந்தது. பேருராட்சி தலைவர் ரோஜாரமணி துவக்கி வைத்தார்.
இன்னர் வீல் கிளப் தலைவி கீதா முருகன், பாண்டலம் கோவில் நகர அரிமா சங்க தலைவர் விஜயகுமார், பொது சேவை ஒருங்கிணைப்பாளர் குசேலன் முன்னிலை வகித்தனர். ஆசிரியர் சம்சுதீன், தங்கமணி, பாரதிகிருஷ்ணன், மன்ற செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், தணிக்கையாளர் சக்கரவர்த்தி, அரசம்பட்டு திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்க தலைவர் சவுந்தர், தமிழ் படைப்பாளர் சங்க செயலாளர் சக்திவேல் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
ஜெய் பிரதர்ஸ் நற்பணி மன்ற தலைவர் விஜயகுமார் வழக்கறிஞர் பாண்டுரங்கனை வாழ்த்தினார். ஓய்வூதியர் சங்க தலைவர் கலியமுர்த்தி, செயலாளர் மதியழகன்,அரிமா மாவட்ட தலைவர் ஏழுமலை, வாசவி கிளப் தீபா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு திருக்குறள் பேரவை துணை தலைவர் சுப்பராயன் பரிசு வழங்கினார். மாத முதல் வெள்ளி கிழமைதோறும், வள்ளலார் பள்ளியில் திருக்குறள் உள்ளிட்ட நீதி போதனை வகுப்பு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. வள்ளலார் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை குமாரி நன்றி கூறினார்