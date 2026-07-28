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கரடு முரடான சாலை கிராம மக்கள் அவதி 

கரடு முரடான சாலை கிராம மக்கள் அவதி 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: விளம்பார் காலனிக்குச் செல்லும் தார் சாலையில் ஜல்லிகள் பெயர்ந்து கரடு, முரடாக இருப்பதால் கிராம மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த விளம்பார் காலனியில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இச்சாலை வழியாக சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பைக், ஆட்டோ உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சென்று வருகின்றனர்.

மேலும், சுற்று வட்டார பகுதியில் அறுவடை செய்த விவசாய விளை பொருட்களை டிராக்டர், லாரி போன்ற வாகனங்களில் கொண்டு செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த தார் சாலையில் பல்வேறு இடங்களில் ஜல்லிகள் பெயர்ந்து, போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. 

கரடு, முரடான சாலையால் அவ்வழியாக வாகனங்களில் செல்லும் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அப்பகுதி மக்கள் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், நடவடிக்கை இல்லை.

எனவே, விளம்பார் காலனிக்கு செல்லும் சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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