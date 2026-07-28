/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ திருக்கோவிலுாரில் துணிக்கடையில் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுாரில் துணிக்கடையின் பூட்டை உடைத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய் திருடிய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கல்லேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் வெங்கடேஷ், 29; திருக்கோவிலுார், சந்தைப்பேட்டை ஆசனுார் மெயின் ரோட்டில், புயல் மென்ஸ் என்ற பெயரில் துணிக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவர் நேற்று காலை வழக்கம்போல் கடையை திறக்க வந்து பார்த்தபோது, கடையின் முன்பக்க பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே கல்லாவில் இருந்த 40 ஆயிரம் ரூபாய் திருடு போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வெங்கடேஷ் கொடுத்த புகாரின் பேரில், திருக்கோவிலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.