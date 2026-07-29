திருக்கோவிலுார் வட்டார மருந்து வணிகர்கள் சங்க கூட்டம்
திருக்கோவிலுார் வட்டார மருந்து வணிகர்கள் சங்க கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
திருக்கோவிலுார் : திருக்கோவிலுாரியில் வட்டார மருந்து வணிகர்கள் சங்கத்தின் சிறப்புக் கூட்டம் நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் வட்டார மருந்து வணிகர்கள் சங்கத்தின் சிறப்பு கூட்டம் சந்தப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடந்தது. வட்டார தலைவர் விவேகானந்தன், செயலாளர் ஜெகநாதன், பொருளாளர் பழனி தலைமை தாங்கினார்கள். சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட சரக மருந்து ஆய்வாளர் தீபா பங்கேற்று பேசினார்.
அப்போது கடையின் உரிமம் மற்றும் ரெனிவல் சான்றிதழ்களை பொது மக்களுக்கு தெரியும் வகையில் வைத்திருக்க வேண்டும், மருந்து கொள்முதல் விற்பனை பதிவேடுகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் மற்றும் போதைக்கு பயன்படுத்தும் மருந்துகள், கருகலப்பு மருந்துகளை விற்பனை செய்யக்கூடாது.
சட்டவிரோத மருந்து விற்பனை, மொத்த மருந்து இருப்பு வைத்து விற்பனை செய்பவர்கள் குறித்து கண்காணித்து தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட அரசின் விதிமுறைகளை விளக்கி கூறினார்.
கூட்டத்தில் மாநில மொத்த மருந்து விற்பனை பிரிவு துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ரஜினி பார்மா உரிமையாளர் ஏழுமலைக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் மருந்து வணிக உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர். மாவட்ட இணை செயலாளர் வெங்கடேசன் நன்றி கூறினார்.