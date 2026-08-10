/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சின்னசேலம் மின்நிறுத்தம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 10:09 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 08:20 PM
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11ம் தேதி காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
சின்னசேலம், கனியாமூர், தொட்டியம், நமச்சிவாயபுரம், பைத்தந்துறை, எலியத்துார், தென்செட்டியந்தல், பங்காரம், வினைதீர்த்தாபுரம், தெங்கியாநத்தம், பாதரம்பள்ளம், பெத்தானுார், ஈசாந்தை, நாட்டார்மங்களம், தென்சிறுவலுார், மேலுார், தச்சூர், விளம்பார், மலைக்கோட்டாலம், ராயர்பாளையம், தென்சிறுவத்துார், மேலுார், சிறுவத்துார், எரவார், உலகியநல்லுார், அம்மகளத்துார், தென்கீரனுார், பொற்படாக்குறிச்சி, வரதப்பனுார், சிறுமங்கலம், பெருமங்கலம், புக்கிரவாரி, திரு.வி.க.நகர், வி.பி.அகரம், உலகங்காத்தான்.