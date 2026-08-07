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திருக்கோவிலுாரில் போக்குவரத்து குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

திருக்கோவிலுாரில் போக்குவரத்து குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:50 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:50 PM

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திருக்கோவிலுார் : திருக்கோவிலுார் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சாலை பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.

திருக்கோவிலுார் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், நாட்டு நல பணி திட்ட மாணவர்கள் சார்பில் போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றுவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் பாஸ்கரன் தலைமை தாங்கினார். போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் கோவிந்தசாமி மாணவர்களின் ஊர்வலத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் சாலை விதிகள், போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் அவசியம் குறித்த பதாகைகளை கையில் ஏந்தி, நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக, கோஷங்களை எழுப்பி சென்றனர்.

போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் கார்த்திகேயன், ஆசிரியர்கள் மாரி, சிலம்பரசன் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற மாணவர்களை வழிநடத்திச் சென்றனர். ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ஜானகிராமன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர் அருணாச்சலம் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்.

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