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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஆறுகளில் மின் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்படுமா?

ஆறுகளில் மின் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்படுமா?

ஆறுகளில் மின் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்படுமா?

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:15 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:15 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கோமுகி, மணிமுக்தா அணைகள் மற்றும் அதன் ஆறுகள் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.

ஆண்டுதோறும் பருவ மழைக் காலங்களில் அணையில் தண்ணீர் வைக்கப்பட்டு பின்னர் பாசன கால்வாய் கால்வாய் மூலம் விவசாய பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. பருவமழையின் போது அணைக்கு தொடர்ந்து நீர் வரத்து அதிகரிக்கும் போது ஆறுகள் வழியாக தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

தொடர்ந்து ஆறுகளில் உள்ள தடுப்பணைகள் வழிந்தோடும் போது, அங்குள்ள கால்வாய் மூலம் ஏரிகளுக்கு நீர் வரத்து ஏற்படுகிறது. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் தருணத்தில் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகள் நிரம்புகின்றன. 

மாவட்டத்தில் பருவமழை பொய்த்துப் போகும் போதும், எதிர்பார்ப்புக்கேற்ப மழை இல்லாத போதும் நீர் பிடிப்புகள் முழுமையாக நிரம்புவதில்லை. அத்தருணத்தில் விவசாயத்திற்கு மட்டுமின்றி நகரம் மட்டுமின்றி கிராம பகுதியிலும் குடிநீர் தட்டுபாடு பெருமளவில் நிலவுகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த ஒரு மாதமாக கடும் வெய்யிலினால் நிலவிய வறட்சி காரணமாக  கோமுகி, மணிமுக்தா அணைகள், ஆறுகள், ஏரிகள் போன்ற நீர் பிடிப்புகள் பெரும்பாலும் வறண்டு கிடக்கிறது.

இதனால் விவசாயிகள் மற்றும் குடியிருப்பு வாசிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், நிலத்தடி நீர் மட்டமும் கிடு கிடு என குறைந்து போனது.

இந்நிலையில் கோமுகி, மணிமுத்தா ஆறுகள் ஓரம் விவசாய நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் பலர் ஆற்றில் ஆங்காங்கே பல இடங்களில் பள்ளம் தோண்டி மின் மோட்டார் அமைத்து தண்ணீரை உறிஞ்சி வருகின்றனர். இதனால் சுற்று வட்டார பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.

அருகே உள்ள மற்ற விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்படையும் நிலை உருவாகுகிறது. மின் மோட்டார் மூலம் ஆறுகளில் தண்ணீர் உறிஞ்சிவதை தடுக்கும் பொருட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு இருபுறமும் உள்ள மோட்டார்களை அப்புறப்படுத்த  நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 

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