அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் அதிரடி சோதனை தொடருமா?

அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் அதிரடி சோதனை தொடருமா?
அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் அதிரடி சோதனை தொடருமா?
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:31 PM
கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் சின்னசேலம் தாலுகா அலுவலகங்கள், நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., சத்தியராஜ் தலைமையிலான போலீசார் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் கணக்கில் வராத பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், அலுவலர்களின் யு.பி.ஐ., மூலமாக பல லட்சம் ரூபாய் பண பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பது தெரிந்தது. இது தொடர்பாக, அதிகாரிகள், இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டவர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் அதிரடி நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
கடந்த ஆட்சி காலத்தில் அரசு திட்டங்களில் சேர்ந்து பயன்பெற அரசியல்வாதிகளும், அரசு அதிகாரிகளும் கட்டாயமாக்கி லஞ்சம் வசூலித்தனர். பொதுமக்களும் வேறு வழியின்றி பணம் தர வேண்டிய நிலை இருந்தது.
சில வாரங்களாக நடந்த சோதனையில் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரிகள் சிக்கியதால் மற்ற அதிகாரிகள் கலக்கமடைந்துள்ளனர். இந்த திடீர் சோதனை நிறுத்தும் பட்சத்தில் மீண்டும் அதிகாரிகள் லஞ்சம் வசூலிக்க தொடங்குவர். வரும் ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி தமிழக பட்ஜெட் தாக்கலின் போது, நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களை தொடரவும், புதிய திட்டங்களுக்காகவும் பல்வேறு துறைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
இந்த திட்டங்களில் பயன்பெற விரும்பும் மக்கள் அரசு அலுவலகத்தை அணுகும் போது மீண்டும் லஞ்சம் தாராளமாக வசூலிக்கப்படும். எனவே, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தொடர் சோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் விருப்பம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.