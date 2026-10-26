/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/த.வெ.க., வினர் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:07 PM
அ நிறம் | அளவு
திருக்கோவிலுார்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, திருக்கோவிலுாரில் கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர்.
மாவட்ட செயலாளர் பரணி பாலாஜி தலைமை தாங்கினார். இதேபோல் ஏரிக்கரை மூலை, பஸ் ஸ்டாண்ட், நான்கு முனை சந்திப்பு உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மாவட்ட பொருளாளர் சுந்தரமூர்த்தி, ஒன்றிய செயலாளர்கள் மணிமாறன், வெங்கடேஷ், ஜெயதாஸ், சிவக்குமார், மகாலிங்கம், மாவட்ட இளைஞரணி விஜயன், மாவட்ட தொண்டர் அணி அமைப்பாளர் தர்மராஜ், நகர செயலாளர்கள் பார்த்திபன், வினோத், பாலா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.