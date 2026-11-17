ஆளில்லாத வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை, ரூ.8 லட்சம் பணம் திருட்டு
ஆளில்லாத வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை, ரூ.8 லட்சம் பணம் திருட்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே ஆளில்லாத வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பவுன் நகை, ரூ.8 லட்சம் பணத்தை திருடிச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த வடபொன்பரப்பி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜி மகன் ரவிச்சந்திரன், 64; இவர், கள்ளக்குறிச்சி மெயின் ரோட்டில் மளிகை கடை வைத்துள்ளார். கடையின் முன்புள்ள தனது வீட்டில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். இவர், கடந்த 14ம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு, தனது அண்ணன் மகன் சந்தோஷின் திருமணத்திற்காக, குடும்பத்துடன் ஈரோடு அடுத்த சத்தியமங்கலத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கிருந்து மீண்டும் 15 ஆம் தேதி இரவு 10:00 மணிக்கு, வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் முன் கதவு உடைந்த நிலையில், வீட்டின் உள்ளே பீரோவும் உடைக்கப்பட்டு, திருட்டு நடந்து, பொருட்கள் சிதறி கிடந்துள்ளது.
இது குறித்து, வடபொன்பரப்பி போலீசருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி மற்றும் போலீசார் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். மர்ம நபர்கள் புகுந்து, 10 சவரன் தங்க நகைகள், 8 லட்சம் ரொக்க பணம், 5 கிலோ வெள்ளிப்பொருட்கள் ஆகியவற்றை திருடிச்சென்றது தெரியவந்துள்ளது. தகவல் அறிந்த கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார். கைரேகை நிபுணர் மற்றும் விழுப்புரத்திலிருந்து மோப்ப நாய் வரவைத்து, தடயங்களை சேகரித்து, சோதனை நடத்தினர். இது குறித்த புகாரின் பேரில், திருட்டு சம்பவம் குறித்து, வடபொன்பரப்பி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாணை நடத்தி வருகின்றனர்.