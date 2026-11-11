1,60,594 பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ‘கேக்’ அனுப்பும் பணி துவக்கியது: நவ., 13ம் தேதி மாணவர்களுக்கு வழங்க தீவிர ஏற்பாடு
1,60,594 பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ‘கேக்’ அனுப்பும் பணி துவக்கியது: நவ., 13ம் தேதி மாணவர்களுக்கு வழங்க தீவிர ஏற்பாடு
ADDED : நவ 10, 2026 05:49 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக குடோன்களில் இருந்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு ‘கேக்’ அனுப்பும் பணி நேற்று துவங்கியது.
ஆண்டுதோறும் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் நேருவின் பிறந்த நாளான நவ., 14ம் தேதி தேசிய குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி மாணவ, மாணவிகளுக்கு பேச்சு, நடனம், கட்டுரை, கவிதை, மாறுவேடம் உட்பட பல்வேறு வகையான போட்டிகள் நடத்தி, பரிசுகள் வழங்குவது வழக்கம். நடப்பாண்டு குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ‘கேக்’ வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும், 14ம் தேதி (சனிக்கிழமை) விடுமுறை என்பதால், ஒரு நாள் முன்னதாக 13ம் தேதி மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ‘கேக்’ வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 972 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உள்ளன. இதில், எல்.கே.ஜி., முதல் 12ம் வகுப்பு வரை ஒரு லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 594 மாணவ, மாணவிகள் பயிலுகின்றனர். இவர்களுக்கு ‘கேக்’ வழங்குவதற்காக தமிழக அரசு ஒரு லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 200 ‘கேக்’குகளை அனுப்பியுள்ளது. ‘கிரீம்’ இல்லாத ஸ்பாஞ்ச் ‘கேக்’ தலா 45 கிராம் எடை கொண்டது. ஒரு பெட்டியில் 60 துண்டு கேக்குகள் இருக்கும். வெண்ணிலா, சாக்லேட், மிக்ஸ் ஃப்ரூட் மற்றும் சுவிஸ் ரோல் என பல்வேறு சுவை கொண்ட ‘கேக்’குகள் சின்னசேலம், கள்ளக்குறிச்சி, சங்கராபுரம், திருக்கோவிலுார் மற்றும் உளுந்துார்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக குடோன்களில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த ‘கேக்’குகளை சிறப்பு வாகனங்கள் மூலம் பள்ளி வாரியாக அனுப்பும் பணி நேற்று தொடங்கியது. இதனை சி.இ.ஓ., கார்த்திகா பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பள்ளிகளுக்கு வரும் ‘கேக்’குகளை சுத்தமான, குளிர்ச்சியான மூடிய அறையில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும், மாணவர்கள் நன்றாக கைகளை கழுவிய பின், சமமான அளவில் வழங்க வேண்டும், 13ம் தேதி பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களின் கேக்குகளை பாதுகாப்பாக வைத்து, பள்ளி வரும் நாளில் வழங்க வேண்டுமென அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.