தீபாவளி பட்டாசு விபத்து : 163 பேருக்கு தீக்காயம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:27 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:24 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் பட்டாசு வெடித்த போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 குழந்தைகள் உட்பட 163 பேர் காயமடைந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மக்கள் தீபாவளியையொட்டி பல்வேறு விதமான பட்டாசுகளை வெடித்து பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். பட்டாசு பற்ற வைக்கும் போது திடீரென வெடித்தது, கவனக்குறைவாக பட்டாசுக்களை கையாளுதல், வெடிக்காத பட்டாசை மீண்டும் வெடிக்க முயன்றது, கம்பி மத்தாப்பு பற்ற வைக்கும் போது அதன் தீப்பொறி மேலே விழுந்தது உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் பலருக்கு தீக்காயம் ஏற்படுவது வழக்கம்.
அதன்படி, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியில் நேற்று முன்தினம் தீபாவளி பண்டிகை தினத்தன்று பட்டாசு வெடித்த போது 7 குழந்தைகள், 32 பெண்கள் மற்றும் 94 ஆண்கள் என மொத்தமாக 133 பேருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டது. அதேபோல், நேற்று மதியம் வரை ஒரு பெண் உட்பட 30 பேருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டது. உடன், அனைவரும் சிகிச்சைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதில், அதிக பாதிப்புடைய நபர்களை மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகளாக அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை, மருந்து, மாத்திரை அளித்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.