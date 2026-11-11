வாலிபரின் உடலை வாங்க மறுத்து மறியல் உளுந்துார்பேட்டையில் 17 பேர் கைது
வாலிபரின் உடலை வாங்க மறுத்து மறியல் உளுந்துார்பேட்டையில் 17 பேர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:31 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த வாலிபரின் உடலை வாங்க மறுத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 17 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம் பவழங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தன் மகன் ராகுல், 21; இவர் சென்னையில் வெல்டிங் வேலை செய்து வந்தார். தீபாவளி பண்டிகைக்காக சொந்த ஊருக்கு வந்தியிருந்தார். கடந்த 8ம் தேதி உளுந்தூர்பேட்டை தாலுகா மேப்புலியூர் ஏரி அருகே மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
அதன் பேரில் உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து இறந்த வாலிபரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
ராகுலின் உறவினர்கள், கொலை செய்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி ராகுலின் உடலை வாங்க மறுத்து விட்டனர்.
இதனிடையே ராகுலின் உறவினர்கள், கொலை செய்த குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி நேற்று மாலை 5:00 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை போலீஸ் நிலையம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்த போலீசார் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால் போலீசாரின் சமரசத்தை ஏற்க மறுத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 17 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இச்சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.