/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கிராவல் மண் விற்ற 2 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே விற்பனைக்காக கிராவல் மண் கடத்திய லாரியை பறிமுதல் செய்து, 2 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் குமரேசன் மற்றும் போலீசார் நேற்று (நவ.,13) ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஆலத்துாரில் கிராவல் மண் கொட்டிய லாரி டிரைவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அதில், ஏரி மண்ணை கடத்தி, விற்பனை செய்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, லாரி டிரைவர் பரமநத்தத்தைச் சேர்ந்த ராஜா மகன் சுரேஷ், 35; லாரி உரிமையாளர் மாமனந்தலை சேர்ந்த தங்கராஜ் மகன் ரமேஷ், 40; ஆகிய இருவர் மீதும் வழக்கு பதிந்து, ஒரு யூனிட் கிராவல் மண்ணுடன் இருந்த டிப்பர் லாரியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.