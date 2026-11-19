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கள்ளக்குறிச்சியில் பாம்பு கடித்ததில் குழந்தைகள் 2 பேர் பலி
கள்ளக்குறிச்சியில் பாம்பு கடித்ததில் குழந்தைகள் 2 பேர் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 09:27 AM
ADDED : நவ 18, 2026 09:27 AM
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- நமது நிருபர் -
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே மூக்கனூர் கிராமத்தில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகளை பாம்பு கடித்துள்ளது. இதில் தர்ஷினி,3, ஜனனி,2, ஆகிய இரு குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர்.
குழந்தைகளின் தாய் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப்பட்டார். பாம்பு கடித்ததில் 2 பெண் குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.