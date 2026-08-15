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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ இருவேறு இடங்களில் 2 சிறுமிகள் கர்ப்பம் 2 சிறுவர்கள் மீது ‘போக்சோ’ வழக்கு

இருவேறு இடங்களில் 2 சிறுமிகள் கர்ப்பம் 2 சிறுவர்கள் மீது ‘போக்சோ’ வழக்கு

இருவேறு இடங்களில் 2 சிறுமிகள் கர்ப்பம் 2 சிறுவர்கள் மீது ‘போக்சோ’ வழக்கு

ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் இருவேறு இடங்களில் 2 சிறுமிகள் கர்ப்பமானது தொடர்பாக 2 2 சிறுவர்கள் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிந்து மகளிர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 17 வயது சிறுவன், 16 வயது சிறுமியை காதலித்தார். திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.

கடந்த 12ம் தேதி சிறுமிக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு சென்றார். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள் சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிந்தது.

மற்றொரு சம்பவம் கள்ளக்குறிச்சி பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு 17 வயது சிறுவன், 16 வயது சிறுமியை காதலித்துள்ளார். திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். சிறுமி உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவ பரிசோதனைக்கு சென்றபோது சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் அளித்த தகவலின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளிடம் தனித் தனியாக விசாரணை மேற்கொண்டதில் 2 சிறுமிகளையும் 2 சிறுவர்கள் கர்ப்பமாக்கியது தெரியவந்தது.

புகாரின் பேரில், 2 சிறுவர்கள் மீதும் ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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