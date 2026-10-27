பைக்கில் சென்றவரை தாக்கிய 2 பேர் கைது: ஒருவருக்கு வலை
பைக்கில் சென்றவரை தாக்கிய 2 பேர் கைது: ஒருவருக்கு வலை
ADDED : அக் 27, 2026 06:49 AM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே பைக்கில் சென்றவரை வழிமறித்து தாக்கிய 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து 2 பேரை கைது செய்தனர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த கழுமரம், கோட்டகம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வீராசாமி மகன் ஜானகிராமன், 24; நேற்று முன்தினம் மாலை 6:00 மணியளவில் பைக்கில் அத்திப்பாக்கம் அருகே வந்தபோது, திருவண்ணாமலை, ஜமீன் கூடலுாரைச் சேர்ந்த குப்புசாமி மகன் ஜோஸ்வா, 21; அத்திப்பாக்கம் கண்ணன் மகன் வினித் ஜோசப், 30; ராஜேந்திரன் மகன் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 25; ஆகியோர் ஜானகிராமனை வழிமறித்து தாக்கிவிட்டு, அவரிடம் இருந்த மொபைல் போனை பறித்துச் சென்றனர்.
பலத்த காயமடைந்த ஜானகிராமன் திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
புகாரின் பேரில் ஜோஷ்வா, ஜோசப், கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிய 3 பேர் மீதும் மணலுார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, வினித் ஜோசப், ஜோஷ்வா ஆகியோரை கைது செய்தனர்.