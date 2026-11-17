ஏரியில் மூழ்கி 3 சிறார்கள் பலி சின்னசேலம் அருகே சோகம்
ஏரியில் மூழ்கி 3 சிறார்கள் பலி சின்னசேலம் அருகே சோகம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:16 PM
சின்னசேலம்: சின்னசேலம் அருகே ஏரியில் மூழ்கி 3 சிறுவர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருந்ததியர் குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தங்கமணி மகன் இம்மானுவேல், 11; இவர், அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 5ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவரது சகோதரர் ஷாம்ஆபிரகாம், 8; அதே பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். அதே பகுதி போயர் தெருவைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் மகன் ராஜா, 13; இவர், சின்னசேலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
நண்பர்களான இவர்கள் மூவரும், பள்ளி விடுமுறை என்பதால், வழக்கம் போல் நேற்று முன்தினம் மதியம் 2:00 மணிக்கு, வீட்டிலிருந்து வெளியே விளையாட சென்றுள்ளனர். ஆனால், மாலை வரை இவர்கள் மூவரும் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால், பல இடங்களில் தேடிப்பார்த்த அவர்களது பெற்றோர், சின்னசேலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இது குறித்து, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், நேற்று காலை 7:00 மணியளவில், சின்னசேலம் அருகே பக்கத்து கிராமமான தோட்டப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் மூன்று சிறுவர்களும் சடலமாக மிதப்பதாக, அந்த பகுதி பொதுமக்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சின்னசேலம் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் போலீசார் விரைந்து சென்று பார்வையிட்டு விசாரித்தனர். ஏரியின் உள்ளே இருந்த ஒரு குட்டையில் மூவரும் இறந்து மிதந்தது தெரிந்தது. உடனே மூன்று சிறுவர்களையும், தீயணைப்புத்துறையினர் சடலமாக மீட்டனர். விசாரணையில், ஏரியில் இறந்து மிதந்த உடல்கள், நேற்று முன்தினம் மாயமான இம்மானுவேல், ஷாம்ஆபிரகாம் மற்றும் ராஜா என்பதும், அவர்கள் ஏரியில் குளிப்பதற்கு சென்று மூழ்கி இறந்ததும் தெரிய வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மூன்று சிறுவர்களின் உடல்களையும் மீட்டு, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்த புகாரின் பேரில், சின்னசேலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சின்னசேலம் பகுதியில், ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்த 3 சிறார்கள் ஏரியில் மூழ்கி இறந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.