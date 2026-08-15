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﻿ மனைவிக்கு டார்ச்சர் கொடுத்தவர் கொலை கணவர் உட்பட 3 பேர் கைது

﻿ மனைவிக்கு டார்ச்சர் கொடுத்தவர் கொலை கணவர் உட்பட 3 பேர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 03:58 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:58 AM

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திருக்கோவிலுார்: 'யூ டியூப்' சேனல் நடத்தி வந்த பெண்ணை டார்ச்சர் செய்தவரை கணவர் உள்ளிட்ட 3 பேர் தாக்கியதில் காயமடைந்தவர் நேற்று உயிரிழந்தார்.

மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், யூ டியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். அவரது சேனலை பின் தொடர்ந்த வேலுார் அருகே பழைய காட் பாடி, தாராபடவேடு பகுதியை சேர்ந்த புருஷோத்தமன் மகன் ராமலிங்கம், 33; அவ்வப்பொழுது போஸ்ட் போட்டு அப்பெண்ணுக்கு டார்ச்சர் கொடுத்து வந்த தாக கூறப்படுகிறது.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பெண்ணிற்கு திருப்பத்துாரை சேர்ந்த கருப்பையா மகன் கணேஷ், 23; என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. அதன் பிறகும், அப்பெண்ணை ராமலிங்கம் டார்ச்சர் செய்து வந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக போலீசில் புகார் செய்து எச்சரித்து அனுப்பியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு யூ டியூபில் அப்பெண்ணிற்கு தவறாக கமெண்ட் செய்துள்ளார். இதையறிந்த பெண்ணின் கணவர் கணேஷ், தனது நண்பர்கள் இருவருடன் சேர்ந்து, கடந்த 5ம் தேதி இரவு வேலுார் சென்று, போதையில் இருந்த ராமலிங்கத்தை காரில் அழைத்து வந்தனர். 6ம் தேதி காலை 6:00 மணிக்கு திருக்கோவிலுார் அடுத்த கீழத்தாழனுார் ஏரி அருகே காரை நிறுத்தி, கணேஷ் மற்றும் அவருடன் வந்த இருவரும் சேர்ந்து ராமலிங்கத்தை தாக்கினர்.

பலத்த காயமடைந்த ராமலிங்கம், திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக வேலுார் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு நேற்று இறந்தார்.

இதுகுறித்து திருக்கோவிலுார் போலீசார் ஏற்கனவே கொலை முயற்சி வழக்கு பதிந்து, கணேஷ், மதுரையை சேர்ந்த பிரான்சிஸ் மகன் இமானுவேல், 29; ரமேஷ் மகன் மணிகண்டன், 27; ஆகியோரை கைது செய்த நிலையில், ராமலிங்கம் உயிரிழந்ததால், கொலை வழக்காக மாற்றி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

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