36 ஆண்டுகால கைராசி நிறுவனம் திருக்கோவிலுார் அருணா மார்பிள்ஸ்
36 ஆண்டுகால கைராசி நிறுவனம் திருக்கோவிலுார் அருணா மார்பிள்ஸ்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:46 PM
திருக்கோவிலுாரில் டைல்ஸ் விற்பனையில் 36 ஆண்டு கால கைராசி நிறுவனமாக அருணா மார்பிள்ஸ் மற்றும் கந்தன் டிரேடர்ஸ் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இது குறித்து அருணா மார்பிள்ஸ் கடையின் உரிமையாளர் ராமலிங்கம் கூறியதாவது:
திருக்கோவிலுார் அண்ணா நகர், செவலை ரோட்டில் கடந்த 36 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் வாய்ந்த வாடிக்கையாளர்களின் கைராசி கடையாக எங்கள் ஸ்தாபனம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
கனவு இல்லத்தை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் திருக்கோவிலுார் நகரில் ஜான்சன், கஜ்ஜேரியா, கே.ஏ.ஜி., அனுஜ் என சுவர் மற்றும் பாத்ரூம்களை நேர்த்தியாக வடிவமைக்க தேவையான தரமான டைல்ஸ்சின் எண்ணற்ற ரகங்கள் உள்ளது.
அதேபோல் திருக்கோவிலுார், மேலவீதியில், கந்தன் டிரேடர்ஸ் பெயரில் ஸ்டேயின் கோபியான், கிளாஸ், கிரீன்பிளே, போன் பிளே, ஹார்டுவேர்ஸ், பி.வி.சி., டோர்ஸ், லேமினேஷன் டோர், ஒரிஜினல் தேக்கு மர கதவுகள் மொத்த விற்பனை விலையில் விற்பனை செய்கிறோம்.
வீட்டின் இன்டீரியல் டெக்கரேட்டருக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் வாங்க சிறந்த ஸ்தாபனமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு உடனடியாக டோர் டெலிவரி செய்யப்படுகிறது.
கடந்த 36 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கைராசி நிறுவனமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் எங்களின் வளர்ச்சிக்கு வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு மிகப்பெரும் பங்களிப்பாக உள்ளது.
இவ்வாறு ராமலிங்கம் கூறினார்.