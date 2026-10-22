கள்ளக்குறிச்சியில் மாநில ‘செஸ்’ போட்டி 38 மாவட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்பு
கள்ளக்குறிச்சியில் மாநில ‘செஸ்’ போட்டி 38 மாவட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 04:40 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் மாநில அளவிலான ‘செஸ்’ போட்டி நடந்தது.
ஏ.கே.டி., பள்ளியில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் பாரதியார் தினம் மற்றும் குடியரசு தின மாநில அளவிலான ‘செஸ்’ போட்டி நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கி போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். சி.இ.ஓ., கார்த்திகா முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் ஜோதிமணி, விஷ்ணுமூர்த்தி, பாலமுருகன் வாழ்த்தி பேசினர்.
தமிழ்நாடு முதன்மை உடற்கல்வி ஆய்வாளர் கோபாலகிருகிஷ்ணன், உடற்கல்வி தலைமை ஆய்வாளர் ஜெயலட்சுமி, ஏ.கே.டி., கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் மகேந்திரன், நிர்வாக இயக்குநர் ராஜேந்திரன் சிறப்புரையாற்றினர்.
போட்டியில் 38 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 872 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். 40 நடுவர்கள், 75 அணி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் 100 குழு உறுப்பினர்கள் என மொத்தமாக 215 பேர் மேற்பார்வை பணியில் ஈடுபட்டனர். 11, 14, 17 மற்றும் 19 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவினருக்கு போட்டி நடந்தது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் 5 இடங்களைப் பெறும் மாணவ, மாணவிகள் பள்ளி விளையாட்டு கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான ‘செஸ்’ போட்டியில் பற்கேற்க உள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மோகன் செல்வம் நன்றி கூறினார்.