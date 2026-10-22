/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/குட்கா விற்ற 4 கடைகளுக்கு சீல்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:47 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா விற்ற 4 கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
சங்கராபுரம் அடுத்த பாக்கம் தேவராஜ் மகன் ராமச்சந்திரன், கடுவனுார் பாண்டியன் மனைவி மலர், குப்பன் மனைவி பெரியாயி, அண்ணாமலை மனைவி பச்சையம்மாள் ஆகியோரது கடைகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பாக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கடைகளில் இருந்த குட்கா பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்து, 4 கடைகளையும்,. போலீசார் முன்னிலையில் பூட்டி வருவாய்த் துறையினர் சீல் வைத்தனர்.