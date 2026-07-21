﻿ தங்கையை கொன்ற வழக்கில் அண்ணன் உட்பட 4 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:46 AM
சங்கராபுரம்: சொத்து தகராறில் தங்கையை வெட்டி கொலை செய்த அண்ணன் உட்பட, நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரத்தை சேர்ந்தவர் காந்தகுமார், 40. இவரது தங்கை தீபா, 35. இருவருக்கும் சொத்து தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில், ஜூலை 18 இரவு, காந்தகுமார், தன் கூட்டாளிகளுடன் தீபாவை வெட்டி கொன்றார். சங்கராபுரம் போலீசார், நான்கு தனிப்படை அமைத்து, கொலையாளிகளை தேடினர்.
நேற்று காலை, எஸ்.குளத்துார் பிரிவு சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த காந்தகுமார், ரமேஷ்குமார், 40, வடசிறுவளூர் மணிகண்டன், 24, சரத்குமார், 35, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய சங்கராபுரம் ஷேக் அகமது, 45, ரமேஷ் ஆகிய இருவரை தேடுகின்றனர்.
காந்தகுமார் அளித்த வாக்குமூலத்தில் கூறியதாவது:
எனக்கு, 2015ல் திருமணமானது. நிர்மலா என்ற மனைவி உள்ளார். 2022 வரை குழந்தை இல்லாததால், என் தாத்தா, ஒரு ஏக்கர், 33 சென்ட் நிலத்தை, தங்கை தீபா பெயருக்கு தானசெட்டில்மென்ட் எழுதி வைத்தார்.
கடந்த, 2024ல் எனக்கு மகன் பிறந்தான். நான், தீபாவிடம் எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை பிரித்து தரும்படி கேட்டேன்.
மறுத்ததால், அவரை தீர்த்துக்கட்ட திட்டம் தீட்டி, அத்தியூர் வார சந்தையில் கத்தி வாங்கி, ஒரு மாத மாக நேரம் பார்த்து வந்தேன். கடந்த 18 இரவு, என் கூட்டாளிகளுடன் சென்று, தீபாவை வெட்டி கொலை செய்தேன்.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.