மானியத்தில் 869 பேருக்கு 4,345 ஆடுகள் வழங்கல்: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
மானியத்தில் 869 பேருக்கு 4,345 ஆடுகள் வழங்கல்: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 21, 2026 12:04 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வழங்கும் திட்டத்தில் 100 சதவீத மானியத்தில் 869 பயனாளிகளுக்கு 4,345 ஆடுகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2026–27ம் நிதியாண்டிற்கு 100 சதவீத மானியத்தில் கள்ளக்குறிச்சி, கல்வராயன்மலை, தியாகதுருகம் ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஒரு பயனாளிக்கு 5 ஆடுகள் வீதம் 869 பயனாளிகளுக்கு 4,345 ஆடுகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பதாரர் 18 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
பயனாளி அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆண்டு வருமானம் 2.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
மத்திய, மாநில அரசு நிறுவனங்களின் பணியாளராக இருக்கக் கூடாது. பயனாளி அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரில் எவ்வித நிலமும் சொந்தமாக இருக்க கூடாது.
இத்திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டாரங்களில் உள்ள கிராமப் புறங்களைச் சேர்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகள், கைவிடப்பட்ட பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் பயனாளிகளாகத் தேர்வு செய்யப்படுவர். விண்ணப்பதாரரோ அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களோ கோழிகளைத் தவிர வேறு எந்த கால்நடைகளையும் சொந்தமாக வைத்திருக்கக் கூடாது.
தகுதியானவர்கள் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மூலம் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தில் பயன்பெற ஆர்வமுள்ளவர்கள் அருகில் உள்ள அரசு கால்நடை மருந்தக உதவி மருத்துவரை அணுகி திட்ட விளக்கத்தைப் பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.