UPDATED : நவ 21, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:16 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நடந்த ஊரக திறனாய்வுத் தேர்வில் 4,421 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களை ஊக்குப்படுத்தும் விதமாக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் பல்வேறு திறனாய்வுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில், தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு அரசு சார்பில் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படுவது வழக்கம்.
அதன்படி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளியில் 9ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கான ஊரக திறனாய்வுத் தேர்வு நேற்று நடந்தது. 8ம் வகுப்பில் 50 சதவீதத்திற்கு மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்ற 4,616 மாணவ, மாணவிகள் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்திருந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 17 மையங்களில் நேற்று தேர்வு நடந்தது. இதில் 4,421 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். 1495 பேர் தேர்வில் பங்கேற்கவில்லை.
கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் மற்றும் மனதிறன் தொடர்பாக 100 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. இதில் தேர்ச்சி பெறும் மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ் 2 வரை அரசு பள்ளியில் பயின்றால் ஆண்டுதோறும் 1,000 ரூபாய் ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்படும்.