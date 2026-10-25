/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வீட்டின் கதவை உடைத்து 5 சவரன் நகை கொள்ளை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவிலிருந்து 5 சவரன் நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை போனது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சங்கராபுரம் அடுத்த தியாகராஜபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன். வீட்டிலேயே பெட்டிக்கடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் வீட்டை பூட்டிவிட்டு தனது குடும்பத்தினருடன் உறவினர் வீட்டில் நடந்த துக்க நிகழ்ச்சிக்கு வெளியூர் சென்றார்.
நேற்று வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே பீரோவில் இருந்த 5 சவரன் நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை போனது தெரியவந்தது.
புகாரின் பேரில் சங்கராபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.