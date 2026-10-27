ஆம்னி பஸ்கள் மோதல் 5 பேர் காயம்

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ADDED : அக் 02, 2026 03:44 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆம்னி பஸ்கள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் 5 பேர் காயம் அடைந்தனர்.
கரூரில் இருந்து சென்னை நோக்கி தனியார் ஆம்னி பஸ் சென்று கொண்டிருந்தது. நேற்று காலை 3:30 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது, முன்னே சென்ற அரசு பஸ் மீது மோதாமல் இருக்க பிரேக் அடித்தார்.
இதனால் சென்னையில் இருந்து ஆலங்குளம் நோக்கிச் சென்ற மற்றொரு தனியார் ஆம்னி பஸ் பின்னால் மோதியது. இதில் பின்னால் மோதிய பஸ்சின் முன் பகுதி சேதம் அடைந்தது. இதில், பஸ்சில் பயணித்த சென்னை கணேசன், 45; வினோத் உட்பட 5 பேர் லேசான காயமடைந்தனர்.
இந்த விபத்தால் சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதித்தது. தகவல் அறிந்த நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து ஆம்னி பஸ்களை அப்புறப்படுத்தி 4:10 மணியளவில் போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். இது குறித்து உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.