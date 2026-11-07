தீபாவளி பண்டிகையொட்டி 600 போலீசார் பாதுகாப்பு

ADDED : நவ 06, 2026 06:05 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி எஸ்.பி., மேற்பார்வையில் 600க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகை நாளை 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி, சங்கராபுரம், திருக்கோவிலுார், உளுந்துார்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் பொதுமக்கள் புத்தாடைகள் வாங்குவதற்கும், பட்டாசுகள் வாங்குவதற்கும் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இதனால், நகர்ப்புறங்களில் கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான பஸ் நிலையம், சாலைகள், கடை வீதி பகுதிகளில் கண்காணிப்பு உயர் கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு, குற்ற சம்பவங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு போலீசார், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைத்து பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
அதேபோல், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையிலும் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தவும், போக்குவரத்து போலீசாருடன் கூடுதலாக போலீசார் மற்றும் ஊர்காவல் படையினர் நியமிக்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னை மற்றும் அனுமதியின்றி பட்டாசு விற்பனை செய்வதைத் தடுக்கும் பொருட்டு போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி மாவட்டத்தில் எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் மேற்பார்வையில் ஏ.டி.எஸ்.பி., சரவணன் தலைமையில் 6 டி.எஸ்.பி.,க்கள், 23 இன்ஸ்பெக்டர்கள், 120 சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள், காவல் நிலைய போலீசார், ஆயுதப்படை போலீசார், பட்டாலியன் போலீசார் உட்பட மொத்தம் 600க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.