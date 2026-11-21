திருவண்ணாமலையில் தீபம் 600 போலீசார் அனுப்பி வைப்பு
திருவண்ணாமலையில் தீபம் 600 போலீசார் அனுப்பி வைப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:08 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருந்து 600 போலீசார் திருவண்ணாமலை தீப திருவிழா பாதுகாப்பு பணிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருவண்ணாமலையில் பிரசித்தி பெற்ற அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதம் மகா தீபத்திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இதில், கோவிலுக்கு பின்புறம் உள்ள 2,668 அடி உயரமுள்ள மலை உச்சியின் மீது பெரிய அளவிலான தீபம் ஏற்றப்படும். அன்றைய தினம் அருணாச்சலேஸ்வரரை தரிசிக்கவும், கிரிவலம் செல்லவும், தீபம் ஏற்றுவதை பார்க்கவும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருவர்.
பக்தர்களின் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவர். நடப்பாண்டு வரும் 24ம் தேதி மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
இதையொட்டி கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் தலைமையில், ஏ.டி.எஸ்.பி., சரவணன் மேற்பார்வையில், 4 டி.எஸ்.பி.,க்கள், 20 இன்ஸ்பெக்டர்கள் உட்பட 600 போலீசார் திருவண்ணாமலை தீப திருவிழா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.