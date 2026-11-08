தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கூடுதலாக 63 பஸ்கள் இயக்கம்
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கூடுதலாக 63 பஸ்கள் இயக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு கூடுதலாக 63 பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியை சேர்ந்த ஏராளமானோர் சென்னை, சேலம், திருப்பூர் உட்பட பல்வேறு வெளி மாவட்டங்களில் தங்கி பணிபுரிகின்றனர்.
இதில், சென்னையில் பணிபுரிபவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம். தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி வெளி மாவட்டங்களில் தங்கி பணிபுரிபவர்கள் அனைவரும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு வருகின்றனர்.
இதனால், பஸ்களில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னையில் இருந்து வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதால் கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.
சாதாரண நாட்களில் கள்ளக்குறிச்சி 1 மற்றும் 2வது டெப்போக்களில் இருந்து சென்னைக்கு 47 அரசு பஸ்கள் தினமும் இயக்கப்படுவது வழக்கம். தற்போது பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் கள்ளக்குறிச்சி பஸ் நிலையத்தில் இருந்து கூடுதலாக 35 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.
இதுதவிர ஒப்பந்த அடிப்படையில் 28 தனியார் பஸ்கள் தயார் செய்யப்பட்டு சிறப்பு வழித்தடத்தில் சென்னைக்கு இயக்கப்படுகிறது. பயணிகள் எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து கண்காணித்து கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்படுவதாக டெப்போ அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.