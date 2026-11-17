UPDATED : நவ 16, 2026 05:14 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:10 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த பொதுமக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் 683 மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்திற்கு கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கி மனுக்களை பெற்றார். இதில், பட்டா மாற்றம், இலவச வீட்டு மனை பட்டா கோருதல், நிலம் அளவீடு, சாலை அமைத்தல், ஏரி துார்வாருதல், குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி தருதல், தெரு மின்விளக்கு அமைத்தல், முதியோர் உதவி தொகை கோருதல், கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல் உட்பட பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த கோரிக்கை மற்றும் புகார் மனுக்களை பொதுமக்கள் அளித்தனர். முகாமில், பொதுமக்களிடமிருந்து 613 மனுக்கள், மாற்றுத்திறனாளி நபர்களிடமிருந்து 70 மனுக்கள் என மொத்தம் 683 மனுக்கள் பெறப்பட்டது. இந்த மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு, தீர்வு காணுமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார். கூட்டத்தில், டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட சப் கலெக்டர் சுமதி உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்துகொண்டனர்.