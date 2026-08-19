சாலை தடுப்பில் ஆட்டோ மோதி பள்ளி மாணவன் உயிரிழப்பு।
சாலை தடுப்பில் ஆட்டோ மோதி பள்ளி மாணவன் உயிரிழப்பு।
ADDED : ஆக 13, 2026 11:32 PM
உளுந்துார்பேட்டை: சாலை தடுப்பில் ஆட்டோ மோதிய விபத்தில், பள்ளி மாணவர் தர்ஷன், 15, உயிரிழந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை தாலுகா, செங்குறிச்சியை சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் ஆனந்தவேல், 41. இவர், நேற்று முன்தினம் மாலை ஆட்டோவில் பயணியரை ஏற்றிக்கொண்டு, உளுந்துார்பேட்டையில் இருந்து செங்குறிச்சி நோக்கி சென்றார்.
உளுந்துார்பேட்டை ஆதிலட்சுமி திருமண மண்டபம் அருகே சென்றபோது, ஆனந்தவேல் மொபைல் போனில் பேசியபடி ஆட்டோ ஓட்டியதால், சாலை தடுப்புக்கட்டை மீது மோதி ஆட்டோ விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் ஆனந்தவேல், தனியார் பள்ளி பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் தர்ஷன், அவரது தாய் ராதா, 39, ஆகிய மூவரும் படுகாயமடைந்தனர். தர்ஷன் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மற்ற இருவரும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.